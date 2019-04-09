شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف إصابة سعد سمير فى الرباط الصليبى واتجاه لسفر اللاعب لألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة سعد سمير، مدافع الفريق، موضحًا أن الإصابة عبارة عن جزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي وسوف يغيب اللاعب لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وأضاف مدير الكرة، أن اللاعب تم عرضه على الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس الهيئة الطبية للنادي، والذي أكّد حاجة اللاعب للتأهيل فقط دون الحاجة إلى إجراء جراحة.

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وأشار مدير الكرة، إلى أن النادي يدرس سفر سعد سمير إلى ألمانيا خلال الفترة المقبلة لأداء جانب من البرنامج التأهيلي، من أجل عودته إلى التدريبات في أسرع وقت ممكن.

وكان سعد سمير قد تعرض للإصابة في الشوط الأول من مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية لبطولة أفريقيا.