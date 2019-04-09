شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة بين جمهور السويس وصالح موسى بسبب "فيس بوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل صالح موسى، لاعب منتخب السويس الحالى والزمالك السابق فى مشادة كلامية مع جمهور السويس الحاضر لتدريب الفريق اليوم استعدادًا لمباراة أف سى مصر يوم الخميس المقبل فى الأسبوع الـ25 للقسم الثانى بسبب عتاب الجماهير للاعب بسبب إصرار الأخير على بث لايف مباشر عبر حسابه الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى لدعم الزمالك خلال مواجهاته الأخيرة بالدورى وأفريقيا .

وأثار دعم موسى للزمالك استياء بعض من جماهير السويس بسبب موقف فريقهم المتأزم بالقسم الثانى وصراعه على الهبوط إلى القسم الثالث مطالبين اللاعب بالتركيز مع فريقه لاسيما وهو كابتن الفريق.

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وكادت المشادات تصل للاشتباك بالأيدى لو تدخل الحضور وحاول علاء نوح المدير الفنى للفريق احتواء الموقف لتتحول الأزمة بين الجمهور والمدير الفنى حتى تدخل أعضاء مجلس الإدارة وطالبوا الجماهير بالصبر واحتواء أى أزمة لتجاوز المباراتين المتبقين وضمان البقاء بالقسم الثانى هذا الموسم .

يذكر أن منتخب السويس يحتل المركز التاسع بالمجموعة الثانية برصيد ٢٩ نقطة ويحتاج للفوز فى مباراة على الأقل .