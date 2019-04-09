شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأهلي يكرم الفرق المشاركة في بطولة أفريقيا للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت اللجنة العليا المنظمة لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلي على إقامة حفل تكريم اليوم، الثلاثاء، على إحدى المراكب النيلية لتبادل الدروع والهدايا التذكارية للفرق والوفود المشاركة في البطولة، تمهيدًا لختام المنافسات بمباراة النهائي، غدًا الأربعاء، بين فريقي الأهلي وسموحة.

وحضر الحفل الدكتور مهند مجدي، رئيس اللجنة العليا المُنظِمة وعضو مجلس إدارة النادي، والدكتور عمرو علواني، رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، وموري كيتا، رئيس لجنة الاحتكام، وهويدا مندي، المدير التنفيذي للاتحاد الأفريقي، وأحمد عبد الدايم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للطائرة، ورؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي ومدير البطولة، وياسر عبد العال، نائب مدير النشاط الرياضي، وطواقم الحكام، وممثلي الفرق والوفود المختلفة.

وقام الدكتور مهند مجدي بإهداء درع وعلم النادي الأهلي للدكتور عمرو علواني، الذي قام بدوره بإهداء درع الاتحاد الأفريقي لعضو المجلس، كما أهدى درع الاتحاد إلى أحمد عبد الدايم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للطائرة، فيما تم إهداء ممثلي الفرق والحكام علم النادي، وسط إشادة الجميع بالأهلي ونجاحه المتميز في التنظيم.

ومن جانبه، رحب مهند مجدي، في كلمة أثناء الحفل، بالسادة الحضور، موجهًا الشكر للجميع على المشاركة الفعالة في البطولة، ومؤكدًا أن الأهلي كان يهدف من خلال اللجنة المنظمة تقديم كل ما يلزم لضمان نجاح البطولة بالشكل الذي يليق بالأهلى ومكانته وبالحجم الكبير للفرق المشاركة.

وقال إن تحدياتنا جميعًا واحدة وكنا نتطلع جميعًا إلى توصيل مشاعرنا الطيبة تجاه جميع الفرق المشاركة، ونتمنى أن نكون قد نجحنا في هذه المهمة، موجهًا الشكر في نهاية كلمته إلى مسئولي الاتحاد الإفريقي للطائرة على إسناد التنظيم للنادي الأهلي للعام الثاني على التوالي.

فيما رحب عمرو علواني، رئيس الاتحاد الإفريقي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة بجميع الحاضرين، مشيدًا بنجاح الأهلي في التنظيم للبطولة وبالمستوى الذي ظهرت عليه المنافسات، مما يعكس حجم التقدم الذي تشهده اللعبة على المستوى القاري، وجعل الجميع ينتظر حتى نهاية كل المباريات ليتعرف على هوية الفريق الفائز.

واختتم علواني حديثه، متمنيًا للجميع الاستمتاع في بلدهم الثاني، مصر، التي تحتضن البطولة للعام الثاني على التوالي، من خلال النادي الأهلي، الذي قدم صورة أكثر من رائعة لتنظيم في هذا الحدث، الذي ساهم بشكل كبير في تقريب الوفود المشاركة من بعضها البعض، حيث كان هذا الأمر في مقدمة الأهداف الرئيسية للبطولة.



حفل تبادل الدروع في بطولة أفريقيا للطائرة بالنادي الاهلي (1)



حفل تبادل الدروع في بطولة أفريقيا للطائرة بالنادي الاهلي (2)



حفل تبادل الدروع في بطولة أفريقيا للطائرة بالنادي الاهلي (3)



حفل تبادل الدروع في بطولة أفريقيا للطائرة بالنادي الاهلي (4)



حفل تبادل الدروع في بطولة أفريقيا للطائرة بالنادي الاهلي (5)

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حفل تبادل الدروع في بطولة أفريقيا للطائرة بالنادي الاهلي (6)



حفل تبادل الدروع في بطولة أفريقيا للطائرة بالنادي الاهلي (7)



حفل تبادل الدروع في بطولة أفريقيا للطائرة بالنادي الاهلي (8)



حفل تبادل الدروع في بطولة أفريقيا للطائرة بالنادي الاهلي (9)



حفل تبادل الدروع في بطولة أفريقيا للطائرة بالنادي الاهلي (10)



حفل تبادل الدروع في بطولة أفريقيا للطائرة بالنادي الاهلي (11)



حفل تبادل الدروع في بطولة أفريقيا للطائرة بالنادي الاهلي (12)



حفل تبادل الدروع في بطولة أفريقيا للطائرة بالنادي الاهلي (13)



حفل تبادل الدروع في بطولة أفريقيا للطائرة بالنادي الاهلي (14)



حفل تبادل الدروع في بطولة أفريقيا للطائرة بالنادي الاهلي (15)



حفل تبادل الدروع في بطولة أفريقيا للطائرة بالنادي الاهلي (16)



حفل تبادل الدروع في بطولة أفريقيا للطائرة بالنادي الاهلي (17)



حفل تبادل الدروع في بطولة أفريقيا للطائرة بالنادي الاهلي (18)



حفل تبادل الدروع في بطولة أفريقيا للطائرة بالنادي الاهلي (19)