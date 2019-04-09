شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الأهلى يتوجن بلقب بطولة الجمهورية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب بطولة منطقة القاهرة للموسم المحلى 2018 /2019، بالفوز على الشمس بنتيجة 32 /25 . وكان فريق سيدات الأهلى لكرة اليد توج مؤخرا بلقب كأس مصر بالفوز على الطيران 35 /14 .كما توج أيضا الفريق هذا الموسم بلقب دورى العمومى لينجح فى الحصول على الثلاثية بألقاب الدورى والكأس ومنطقة القاهرة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيدات الأهلى يتوجن بلقب بطولة الجمهورية لليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.