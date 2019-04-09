اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 9 / 4 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 9 / 4 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، جمعة وصلاح محسن ومحمد شريف فى قائمة الأهلي أمام المقاصة. جمعة وصلاح محسن ومحمد شريف فى قائمة الأهلي أمام المقاصة أعلن الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى، قائمة الفريق لمباراة المقاصة، التى سُتقام مساء غدٍ الأربعاء، فى إطار منافسات الأسبوع الـ28 فى بطولة الدورى باستاد بتروسبورت. 17 لاعبًا خارج قائمة الأهلي أمام المقاصة.. تعرف عليهم أعلن مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، قائمة الغائبين عن مباراة الفريق أمام مصر المقاصة، المقرر لها الثامنة من مساء غدٍ الأربعاء باستاد بتروسبورت فى الجولة 28 من منافسات الدورى الممتاز. 19 لاعبًا في معسكر المقاصة لمواجهة الأهلى اختار طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الكرة بنادى مصر للمقاصة 19 لاعبًا، للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة استعدادًا لمباراة الأهلى، المقرر إقامتها فى الثامنة مساء غد الأربعاء، على استاد بترسبورت فى الأسبوع الـ 28 بالدوري. جريشة يدير مباراة الأهلي السعودي والهلال فى قبل نهائي كأس زايد اختارت لجنة حكام الاتحاد العربى، الدولى المصرى جهاد جريشة لإدارة اللقاء المهم بين الأهلى السعودى والهلال السعودى فى لقاء العودة بالدور قبل النهائى بكأس زايد للأندية العربية الأبطال الذى سيقام الإثنين المقبل 15 أبريل باستاد الجوهرة المشعة بجدة. Advertisements رسميًا.. بترو سبورت يستضيف لقاء المصرى والإسماعيلى قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم إقامة مباراة المصرى والإسماعيلي، ضمن الأسبوع التاسع والعشرين لدورى القسم الأول، يوم الأحد المقبل فى استاد بترو سبورت بدلاً من استاد الجيش بالسويس (حوض الدرس)، وذلك فى الساعة الخامسة والنصف مساء بدلاً من الخامسة. جروس يطالب لاعبى الزمالك بنسيان مواجهة أغادير وحصد الثلاث نقاط من المصرى عقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، جلسة مع لاعبى فريقه، طالبهم خلالها بغلق صفحة بطولة الكونفدرالية الأفريقية مؤقتا، ونسيان مواجهة حسنية أغادير المغربى، المقرر لها الأحد المقبل على ستاد الجيش بالسويس، فى إياب ربع نهائى الكونفدرالية، والتركيز فى لقاء المصرى البورسعيدي المقرر له الخميس. أوباما مهدد بالغياب عن الزمالك أمام المصرى خضع يوسف أوباما مهاجم الزمالك، لأشعة على كتفه خلال الساعات الماضية لحسم مدى إمكانية تواجده فى مواجهة المصرى، التى ستقام يوم الخميس المقبل، على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة والعشرين بالدورى الممتاز.

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