سموحة يلتقى الأهلى فى ربع نهائى الكئوس الأفريقية لليد الخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق رجال كرة اليد بنادى سموحة، نظيره الأهلى بعد غدٍ الخميس فى إطار ربع نهائى البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكئوس المقامة فى المغرب بعد الفوز على وداد سمارة المغربى 28 /24 فى ختام الدور الأول . وكان فريق سموحة السكندرى قد حقق فوزًا كبيرًا على أوكا الكونغولى بنتيجة 44 / 1 4 فى أولى لقاءاته الجمعة الماضية. ويشارك فريق الأهلى فى هذه البطولة بصفته حاملاً للقب النسخة الأخيرة التى أقيمت على أرضه ووسط جماهيره، بينما يشارك الفريق السكندرى فى هذه البطولة بصفته بطل كأس مصر الموسم المنقضى.

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