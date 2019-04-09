شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يضم 20 لاعب لمواجهة الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضم حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة 20 لاعبا، للدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة الإسكندرية أستعدادا لمباراة الإنتاج الحربى الجمعة القادمة .

وتضم القائمة، محمد أبو جبل ، أحمد الشيخ ، كريم يحيى ، السيد فريد ، محمود منصور ، أحمد صبحى ، أحمد أبو الفتوح ، إسلام صالح ، إبراهيم عبد القوى ، أحمد حمص ، إيدى إيمومو ، أوميد أوكرى ، محمود معاذ ، حسام حسن ، هشام بلحه ، أحمد مصطفى ، ديريك تسيبامبا ، عبد العزيز إمام ، عمر حبشى ، شريف رضا.

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ويلتقى سموحة مع حرس الحدود ضمن مباريات الـ29 من بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها الجمعة المقبلة وستقام بملعب المكس بمدينة الإسكندرية، ويحتل فريق سموحة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 28 نقطة .