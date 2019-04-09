شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الإسماعيلي يتجهون للسويس لملاقاة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى إلى السويس، للمبيت هناك بأحد الفنادق استعدادًا لمواجهة الجونة غدًا الأربعاء باستاد الجيش ضمن مؤجلات الأسبوع الـ17 بمسابقة الدورى الممتاز.

ويتطلع لاعبو الدراويش لاستعادة مسيرة الانتصارات بعد التعثر بالجولة الماضية أمام بيراميدز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وظهرت ملامح الإصرار والندية على وجوه لاعبى الإسماعيلى من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق العائد لدورى الأضواء والشهرة، من أجل احتلال مركز مميز فى جدول الترتيب.