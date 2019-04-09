سوبر كورة.. 5 خسائر منتظرة من سقوط الأهلى الأفريقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكبد الأهلى خسائر بالجملة بعدما تلقى هزيمة ثقيلة أمام مضيفه ماميلودي صن داونز بطل جنوب أفريقيا، بنتيجة 5 / 0، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي الهزيمة الأثقل في تاريخ مشاركات النادي الأحمر والأندية المصرية أفريقيا.

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