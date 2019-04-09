شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. عبد الغنى يطالب إدارة الزمالك بالمساواة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب محمد عبد الغنى مدافع الزمالك مسئولى القلعة البيضاء بتطبيق بند العقوبات على اللاعبين بالتساوى، بعدم استثناء أحد فى الفريق. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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