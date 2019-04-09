نتيجة مباراة ليفربول وبورتو اليوم في ربع نهائي دوري أبطال اوروبا وليفربول يضع قدما في نصف النهائي

متابعي بطولة دوري أبطال اوروبا على موعد مرتقب وكبير اليوم في بداية دور الثمانية حين يستضيف فريق ليفربول على ملعب الأنفيلد فريق بورتو في مواجهة مرتقبة ومن العيار الثقيل حيث يسعى الريدز من خلالها لتحقيق مكسب بعدد وافر من الأهداف ليسهل من مهمة اللاعبين في مباراة العودة.

موعد مباراة ليفربول وبورتو

وتنطلق مباراة ذهاب دور الثمانية بين ليفربول وبورتو اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة والتاسعة بتوقيت القاهرة، وكان ليفربول قد صعد لهذا الدور بعد اقصاؤه لفريق بايرن ميونخ على أرضه ووسط جماهيره حين تغلب عليه بثلاثية بعد تعدلهم السلبي على ملعب ليفربول.

مباراة ليفربول وبورتو

وقد أكد لاعب ليفربول وعملاق دفاعه فان دايك على صعوبة تلك المباراة بالرغم من أن البعض يقارن بينها وبين تلك المباراة التي جمعت بين الفريقين في نفس البطولة من الموسم الماضي، ولكنه تحدث حول مدى التركيز الذي سيتخذه لاعبي فريقه في هذا اللقاء لأن بورتو سيدخل المباراة بدون تكرار الأخطاء التي حدثت سابقا وهو ما يزيد من صعوبتها.

نتيجة مباراة ليفربول وبورتو