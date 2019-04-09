نتيجة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طشقند اليوم وفهد المولد يتألق ويسعد جماهير العميد

يلتقي اليوم فريق لوكوموتيف الأوزبكي مع اتحاد جدة في السعودية في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا، ويسعى الاتحاد للتسلح بجماهيره العريقة والفوز على لوكومتيف على أرضه وخطف الثلاث نقاط للتأهل للمرحلة التالية من البطولة كأول للمجموعة.

موعد مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طشقند

وتنطلق المباراة اليوم على ملعب الجوهرة المُشعة معقل الاتحاد في تمام الساعة الثامنة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت السعودية والسادسة إلا ربع بتوقيت جرينتش وتُنقل بشكل حصري على قنوات بي إن سبورت الرياضية ويبدأ الأستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاقها بحوالي نصف ساعة لاستعراض تشكيلة الفريقين وخطط اللعب.

نتيجة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف

وقد صرح المدير الفني لفريق لوكوموتيف الأوزبكي أنه يعلم ما هو فريق الاتحاد ويعلم مدى قوته في الملعب لذا فقد درسه جيداً وسيحاول الفوز عليه للوصول للمرحلة الثانية من البطولة لاسعاد جماهير لوكومتيف، وأكد أن فريق الاتحاد فريق كبير وقد شارك في عدد كبير من البطولات.