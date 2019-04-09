نتيجة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طشقند الأوزبيكي اليوم في بطولة دوري أبطال آسيا

يلتقي اليوم فريق الاتحاد “اتحاد جدة” في الجولة الثالثة من بطولة دوري ابطال اسيا مع ضيفه فريق لوكوموتيف طشقند على ملعب الجوهرة معقل العميد خلف البوابات المغلقة أمام جماهير الفريق تنفيذا للعقوبة الموقعة على النادي من قبل الاتحاد الآسيوي في مباراة يأمل منها الجميع حصد الثلاث نقاط ولا شيء غيرها.

نتيجة مباراة الاتحاد ولوكوموتيف طشقند

وتعتبر مجموعة الاتحاد مجموعة متشابكة حيث يتساوى كل فريق مع الاليوم ليرتقي للمركز الأول، وسبق وأن لعب الفريقان معا في نسخة سابقة من البطولة وانتهت المواجهتين بالتعادل ولهذا فان الاتحاد يبحث عن فوزه الأول اليوم بعد سلسلة النتائج الطيبة التي يحققها الفريق محليا.

انتهت مباراة اتحاد جدة ولوكوموتيف بنتيجة 3-2 لصالح العميد حيث أحز هدف الفوز فهد المولد في الوقت بدل الضائع

أحرز أهداف الاتحاد فهد المولد هدفين وناصر الشمراني

مباراة الاتحاد ولوكوموتيف

وأكد مدرب الفريق سييرا أن الاتحاد سيدخل المباراة تحت شعار تحقيق الانتصار مؤكدا على حزنه لعدم تواجد جماهير العميد في المدرجات في هذا اللقاء معبرا عن الروح التي تبعثها الجماهير في اللاعبين عند حضورهم مؤكدا رغبته في تحقيق الفوز لاسعاد الجماهير التي ستشاهد الفريق اليوم من خلف الشاشات.

وتحدث مدرب الفريق الضيف معربا عن ثقته الكاملة في قدرات لاعبيه الذين أتوا إلى جدة لتحقيق الفوز والعودة للديار بصدارة المجموعة، وتحدث بان الجميع على علم باسم نادي الاتحاد فهو نادٍ عريق وله تاريخ كبير بالرغم من وضعه “الغير جيد” بالبطولة المحلية إلا أنه يؤدي بشكل جيد قاريا.