نتائج عرض الرو الأخير اليوم الثلاثاء 9-4-2019 – الآن ملخص أحداث الرو الأخير |ونتائج أهم...

بعد أقل من 24 ساعة من عرض “مهرجان راسلمينيا 35” 2019 يشهد عرض الرو أحداث جديدة ومثيرة حيث بدأ العرض بظهور نجم البطولة العالمية الجديد سيث رولينز يتحدث مع الجمهور ثم يقاطعه صاحب حزام بطولة WWE الجديد كوفي كنجستون ويطلب منه تحدي والفائز سيخرج بالحزامين، كما شهد العرض الكثير من الأحداث الهامة وكذلك عودة الرجل الميت “اندرتيكر” لحلبات المصارعة.

Zack Ryder و The Curt يحافظان على بطولة الزوجي

أول نزال في عرض الرو شهد مباراة زوجي على حزام أبطال الزوجي بين البطلين الحاليين حاملي الحزام Zack Ryder و The Curt Hawkins و فريق The Revival الذي دخل المباراة طمعًا في استعادة اللقب الذي خسراه قبل عدة ساعات في مهرجان الأحلام ريسلمنيا 35، ولكن استطاع فريق Zack Ryder و The Curt Hawkinsالفوز في المباراة والحفاظ على اللقب، تابع نتيجة “عرض رسلمينيا 35”.

فيما شهد العرض ظهور خاص للنجم كيرت أنجل وكذلك البطلة بيكي لينش صاحبة حزامي سماك داون والرو للسيدات بعد أن فازت في المباراة الثلاثية التي جمعت بينها وبين صاحبة لقب الرو السابقة روندا روزي وبطلة سماك داون السابقة شارلوت فلير وتمكنت بيكي من الفوز على البطلتين والخروج بحزامي البطولتين.

كما أقيمت بعد المباريات المشوقة أثناء العرض ولكن بدون اي تغير في الأحزمة والبطولات، كما شهد العرض ظهور البطل السابق لبطولة القارات بوبي لاشلي في مواجهة دين أمبروز، وقبل بداية المباراة هجم أمبروز على بوبي لاشلي فقام الثاني بالخلاص والخروج من الحلبة بعد طرح دين أمبروز أرضًا، عرض مهرجان راسلمينيا 35 يوم 8-04-2019.

عودة المصارع سامي زين بعد غياب طويل

وكذلك شهد العرض رجوع المصارع السوري سامي زين إلى حلبات المصارعة مرة أخرى بعد فترة توقف دامت 8 أشهر بسبب عملية جراحية أجراها اللاعب في كتفه، حيث خاض مباراة ضد بطل القارات الجديد فين بالور وانتهت المباراة بفوز الثاني وحفاظه على جزام البطولة.

Advertisements

عودة الانترتيكر

وشهد عرض الرو واحد من أهم اللقطات حيث عاد الرجل الميت الأندرتيكر لحلبات المصارعة مرة أخرى.

سيث رولينز وكوفي كنجستون يهزمون شيماس وسيزارو

بدأت مباراة قوية بين كل من سيث رولينز وكوفي كنجستون وكان من المفترض فوز واحد منهم بحزامي البطولة العالمية وبطولة الـ WWE ولكن بعد تدخل شيماس وسيزارو تحولت المباراة من مباراة على البطولتين إلى مباراة زوجية بين كل من بطل البطولة العالمية سيث رولينز وبطل الـ WWE كوفي كنجستون ضد كل من شيماس و سيزارو وشهدت المباراة نزال قوي من الطرفين وسيطرة كل فريق على الآخر لفترة إلى أن انتهت بفوز سيث رولينز وكوفي كينجستون.

# فيديو بملخص عرض الرو مترجم 2019/4/9