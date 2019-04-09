فيرمينو يضيف الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك بورتو

صدى البلد - أحمد هاني سجل روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني لـ ليفربول أمام ضيفه بورتو البرتغالي على ملعب "آنفيلد" فى ذهاب دور الثمانية من دورى أبطال أوروبا. وجاء الهدف بعد تمريرة رائعة خلف المدافعين عن طريق هيندرسون لداخل يمين المنطقة تلقاها اليكسندر ارنولد الذي مررها عرضية أرضية تلقاها روبيرتو فيرمينو بتسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح. وفشل صلاح في تسجيل الكرة بعد تمريرة خطيرة فى إتجاه الفرعون المصري المنفرد تمامًا بالمرمي لكنه سددها بجوار القائم الايمن بقليل وتتحول إلى ضربة مرمى . يذكر أن الهدف...

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