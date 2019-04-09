هاري كين يغادر مواجهة توتنهام ومانشستر سيتي مصابًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خرج هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي، من مواجهة فريقه امام مانشستر سيتي، في دوري أبطال أوروبا، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في الكاحل.

وجاءت إصابة كين بعد تدخل قوي من فابيان ديلف الظهير الأيسر فريق مانشستر سيتي، خرج على إثرها مصابا.

وغادر المهاجم الإنجليزي أرض ملعب توتنهام ستاديوم، في الدقيقة السادسة والخمسينن ليحل بدلا منه البرازيلي لوكاس مورا.

ويستضيف ستاد توتنهام هوتسبر مواجهة فريق العاصمة الإنجليزية مع مانشستر سيتي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، ويلتقي الفريقان إيابًا في ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر الأسبوع المقبل.