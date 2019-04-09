بالفيديو.. صلاح يرفض هدية مدافع بورتو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أهدر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، فرصة سهلة لهز شباك بورتو البرتغالي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "آنفيلد"، مساء اليوم الثلاثاء.

جاءت الفرصة في الدقيقة الـ22 بعدما استغل صلاح تمريرة خاطئة ليتوغل بالكرة داخل المنطقة ويُسقط مدافع بورتو، ليسدد كرة أرضية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس المخضرم إيكر كاسياس.

ونجح ليفربول في تسجيل هدفين بالنصف ساعة الأولى من المباراة عن طريق الغيني نابي كيتا والبرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقتين الخامسة والـ26 من عمر اللقاء.

يُذكر أن ليفربول يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض لقاء العودة يوم الأربعاء المقبل على ملعب "دراجاو" في البرتغال من أجل بلوغ المربع الذهبي لتشامبيونزليج.