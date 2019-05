بالصور.. كيف تزينت مدرجات "انفيلد" و"توتنهام ستاديوم" قبل مواجهات دوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تزينت مدرجات ملعبي "انفيلد" الذي يحتضن مواجهة ليفربول وبورتو، و"توتنهام ستاديوم" الذي تقام على أرضه مواجهة الفريق أمام مانشستر سيتي، خلال مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورفعت جماهير نادي توتنهام خلال مواجهة الفريق أمام مانشستر سيتي لافتات شكلت عبارة " to dare is to do".

وتعد هذه هي المباراة الأولى بدوري أبطال أوروبا لملعب توتنهام الجديد، والذي تم افتتحه قبل أيام.

وعلى الجانب الأخر رفعت جماهير نادي ليفربول المتواجدة بملعب أنفيلد، قبل مواجهة الفريق أمام بورتو البرتغالي صورة كبيرة تحمل شعار نادي ويزينها 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

يذكر ان ليفربول تأهل العام الماضي لنهائي دوري أبطال أوروبا وخسر اللقب أمام ريال مدريد الإسباني، ويحاول هذا العام تحقيق اللقب السادس في تاريخه.