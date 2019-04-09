بثنائية في بورتو .. ليفربول يضع قدمًا في نصف نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق ليفربول الإنجليزي بهدفين نظيفين على نظيره بورتو البرتغالي في المباراة التي استضافه بها مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقدم ليفربول سريعًا في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه نابي كيتا قبل أن يُضيف روبيرتو فيرمينيو الهدف الثاني في الدقيقة 26.

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح أساسيًا الذي أهدر أكثر من فرصة للتسجيل خلال المباراة.

ومن المقرر أن يحل ليفربول ضيفًا على نظيره بورتو في البرتغال يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل الجاري.

وإليكم ملخصًا بالمباراة:

انطلاق أحداث الشوط الأول:

ليفربول يتقدم بعد 5 دقائق من انطلاق الشوط الأول عن طريق لاعبه نابي كايتا.

وفي الدقيقة 19 تصدى كاسياس لأول تصويبة من محمد صلاح.

وفي الدقيقة 21: محمد صلاح أهدر انفرادًا تمامًا أمام مرمى بورتو بعدما استغل خطأ مدافع الفريق البرتغالي ومرر الكرة بجوار قائم كاسياس.

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وفي الدقيقة 26: سجل البرازيلي فيرمينيو الهدف الثاني.

مرور 30 دقيقة من عمر الشوط الأول وسط سيطرة من قبل لاعبي ليفربول الذين سجلوا هدفين حتى الآن.

انتهاء الشوط الأول من المباراة بتقدم ليفربول بهدفين نظيفين سجلهما نابي كيتا وفيرمينيو.

وانتظروا تغطية لظة بلحظة لأحداث الشوط الثاني:

انطلاق الشوط الثاني:

بعد مرور 3 دقائق من عمر الشوط الثاني ألغى حكم المباراة هدفًا سجله ساديو مانيه بداعي التسلسل.

وفي الدقيقة 52 استطاع محمد صلاح تصويب الكرة وسط ضغط مدافعي بورتو تجاهه قبل أن يُمسك بها كاسياس.

شهدت الدقيقتين 60 و 62 خطوة لمحمد صلاح داخل منطقة جزاء بورتو ولكن دون أي هدف.

مرور 90 دقيقة من عمر المباراة ولازال ليفربول الأخطر ولكن دون تسجيل أي هدف بالشوط الثاني.