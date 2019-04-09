يوفنتوس الأقرب لضم لاعب ريال مدريد

أكدت تقارير صحافية ايطالية رغبة يوفنتوس في ضم الكولومبي الدولي خاميس رودريغيز من صفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. نادي بايرن ميونيخ الألماني لا ينوي تحويل اعارة خاميس الى شراء بنهاية الموسم مما يتسبب في عودة اللاعب لصفوف النادي الأبيض الإسباني مرة آخرى. وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ريال مدريد، يرفض عودة “خاميس” لصفوف الفريق مرة أخرى. ويعد يوفنتوس هو الخيار المفضل للاعب الذي يرحب هو الآخر بفكرة اللعب في صفوف النادي الايطالي.

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