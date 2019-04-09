رباعي عربي في التشكيل المثالي للأفارقة في أوروبا

تواجد نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر “محمد صلاح” في التشكيل المثالي للأفارقة المحترفين في الدوريات الأوروبية الخمسة هذا الأسبوع. وشهدت التشكيلة تواجد 4 لاعبين عرب من بينهم وهبي خرزي اللاعب التونمسي بجانب الجزائري اسحق بلفوضيل والمغربي فؤاد شفيق. ونشرت شبكة ” africafootballdaily” العالمية التشكيل المثالي للأفارقة المحترفين في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا حيث تواجد “صلاح” بها. وضم التشكيل كل من: Advertisements حراسة المرمى: السنغالي “إدوارد ميندي” حارس فريق ريمس الفرنسي. خط الدفاع: الغيني “إيسياجا سيلا” لاعب تولوز الفرنسي، الكاميروني “فيليكس إبوا إبوا” لاعب جانجون الفرنسي” التوجولي “ديني دكونام لاعب خيتافي الإسباني، المغربي “فؤاد شفيق” لاعب ديجون الفرنسي. خط الوسط: الغيني “نابي كيتا” لاعب ليفربول الإنجليزي، السنغالي “إدريسا جاي” لاعب إيفرتون الإنجليزي” التونسي “وهبي خزري” لاعب إيتيان الفرنسي. خط الهجوم: المصري “محمد صلاح” لاعب ليفربول الإنجليزي، الجزائري “إسحق بلفوضيل” لاعب هوفنهايم الألماني، الإيفواري “ويلفريد زاها” لاعب كريستال بالاس الإنجليزي.

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