11هيئة تشارك في مسابقات بطولة كأس مصر للسباحة

انطلقت منافسات بطولة كأس مصر للسباحة للاعبى CP و المقامة بنادى مدينة ٦ اكتوبر، اليوم الثلاثاء. شهدت منافسات كأس مصر للسباحة حضور كلا من الدكتور محمد دسوقى نائب رئيس الاتحاد بارالمبية و الدكتور حازم الحسينى امين الصندوق و من الدكتور محمد دسوقى نائب رئيس الاتحاد بارالمبية و الدكتور حازم الحسينى امين الصندوق وشيماء بدر عضو مجلس الإدارة و الدكتور حسام رضوان القائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد، و السادة أعضاء لجنة المسابقات والدكتور وائل عسكر وكابتن اياد الحسيني و الدكتور شريف كامل.

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