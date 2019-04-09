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التعادل يحسم الشوط الأول من قمة مانشستر سيتي وتوتنهام

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انتهى الشوط الاول بين فريق مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، بالتعادل السلبي، في المباراة المقامة على ملعب "وايت

هارت لين" في ذهاب ربع نهائي .

وشهد اللقاء خلال احدث الشوط الاول احتساب ضربة جزاء لفريق مانشستر سيتي، نفذها سيرجيو أجويرو وستطاع هوجو لوريس، حارس توتنهام، التصدي لها خلال احداث الشوط الاول.

 

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