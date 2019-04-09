التعادل يحسم الشوط الأول من قمة مانشستر سيتي وتوتنهام

- 1/2
- 2/2
انتهى الشوط الاول بين فريق مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، بالتعادل السلبي، في المباراة المقامة على ملعب "وايتهارت لين" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وشهد اللقاء خلال احدث الشوط الاول احتساب ضربة جزاء لفريق مانشستر سيتي، نفذها سيرجيو أجويرو وستطاع هوجو لوريس، حارس توتنهام، التصدي لها خلال احداث الشوط الاول.
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