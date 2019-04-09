شاهد.. ليفربول يتقدم على بورتو بهدفين في الشوط الأول

تفوق فريق ليفربول الإنجليزي على نظيره بورتو البرتغالي، بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب أنفيلد رود، ضمن منافسات ذهابربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.
جاء الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول للمباراة،عن
وجاء الجناح الدولي المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لفريق ليفربول أمام بورتو.
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