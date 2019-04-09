شاهد.. ليفربول يتقدم على بورتو بهدفين في الشوط الأول

تفوق فريق ليفربول الإنجليزي على نظيره بورتو البرتغالي، بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب أنفيلد رود، ضمن منافسات ذهاب

جاء الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول للمباراة،عن

طريق نابي كيتا، ثم أضاف روبرتو فيرمينو الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 26، لتصبح النتيجة تقدم ليفربول بهدفين دون رد.

وجاء الجناح الدولي المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لفريق ليفربول أمام بورتو.