بعد تصديه ركلة جزاء مانشستر سيتي: لوريس يواصل تألقه مع توتنهام

واصل الفرنسي هوجو لوريس حارس مرمى فريق توتنهام هوتسبير، تألقه هذا الموسم، بتصديه لركلات الجزاء، وحماية فريقه في أكثر مباراة، في مختلف البطولات خلال العام الجاري.

وتصدي لوريس لركلة جزاء أمام مانشستر سيتي من سرجيو أجويرو، في

المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

ونجح لوريس في التصدي لثلاث ركلات جزاء مع توتنهام خلال العام الجاري في مختلف البطولات، وكان

قد تصدى لـركلتي جزاء أمام ليستر سيتي وأرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي

آخر 7 مرات تصدى فيها هوجو لوريس لركلات ترجيح كانوا أمام:

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سيرجيو أجويرو

بيير أوباميانج

جايمي فاردي

جونزالو هيجواين

جابرييل جيسوس

فالكاو

سيرجيو أجويرو

كما تصدى لـ100% من ركلات الترجيح التي سُددت عليه في 2019 (3 من 3).

شاهد ركلة جزاء السيتي الضائعة أمام توتنهام