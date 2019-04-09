واصل الفرنسي هوجو لوريس حارس مرمى فريق توتنهام هوتسبير، تألقه هذا الموسم، بتصديه لركلات الجزاء، وحماية فريقه في أكثر مباراة، في مختلف البطولات خلال العام الجاري.
وتصدي لوريس لركلة جزاء أمام مانشستر سيتي من سرجيو أجويرو، فيالمباراة التي تجمع بينهما حاليًا، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ونجح لوريس في التصدي لثلاث ركلات جزاء مع توتنهام خلال العام الجاري في مختلف البطولات، وكان
آخر 7 مرات تصدى فيها هوجو لوريس لركلات ترجيح كانوا أمام:
سيرجيو أجويرو
بيير أوباميانج
جايمي فاردي
جونزالو هيجواين
جابرييل جيسوس
فالكاو
سيرجيو أجويرو
كما تصدى لـ100% من ركلات الترجيح التي سُددت عليه في 2019 (3 من 3).
شاهد ركلة جزاء السيتي الضائعة أمام توتنهام
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تصديه ركلة جزاء مانشستر سيتي: لوريس يواصل تألقه مع توتنهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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