الإسماعيلي يضم باهر المحمدي لقائمة مباراة الجونة

قال محمد محسن أبوجريشة المدرب العام للفريق الأول بنادي الإسماعيلي أن المدير الفني سيدومير يانوفسكي قرر ضم 19 لاعبا بما فيهم باهر المحمدي مدافع الفريق وذلك تحضيراً لمباراة الجونة غداً الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع 28 من بطولة الدوري العام. وذلك تحضيراً لمباراة الجونة غداً الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع 28 من بطولة الدوري العام. وأضاف أبوجريشة في تصريحات خاصة للوفد أن يانوفسكي قرر ضم المحمدي علي أمل لحاقه بالمباراة علي أن يتحدد موقف مشاركته من عدمه غداً قبل المباراة ،مؤكداً أن قائمة الفريق شهدت عودة إبراهيم عبدالخالق لاعب ارتكاز الفريق من الإصابة.

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