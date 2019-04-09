إيتو يتحدى محمد صلاح في كأس أمم أفريقيا 2019

تحدى صامويل ايتو نجم فريقي برشلونة وإنتر ميلان ومنتخب الكاميرون السابق، محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب الوطني قبل كأس أمم أفريقيا.

ورشح إيتو فوز منتخب بلاده الكاميرون بدلًا من منتخب مصر البلد المستضيف للبطولة الأفريقية لحصد اللقب، وأكد قدرة منتخب بلاده

على الاحتفاظ بلقب الأفريقي القادمة بعد حصدهم للقب في النسخة الماضية عام 2017 والتي أقيمت بالجابون بعد الفوز على الفراعنة بهدفين لهدف في المباراة النهائية.

وقال النجم الدولي السابق إيتو في حواره مع

قناة "بي أن" سبورت: "أن محمد صلاح أصبح لاعبًا مهما وكبيرا بالنسبة لقارتنا الإفريقية".

وأضاف "ما أتمناه أن ينهي المنتخب المصري في مركز الوصافة وأن تحتفظ الكاميرون باللقب أمم افريقيا".

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وكان صلاح زامل صامويل ايتو في فريق تشلسي عام 2014.

الجدير بالذكر أن نجم برشلونه السابق هو الهداف التاريخ لبطولة أمم أفريقيا برصيد 18 هدفا.