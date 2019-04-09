شاهد.. فيرمينو يسجل هدف ليفربول الثاني في بورتو

سجل البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف الثاني لفريق ليفربول الإنجليزي، في شباك بورتو البرتغالي، خلال المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب أنفيلد رود، ضمنمنافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.
جاء الهدف في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول للمباراة،
وجاء الجناح الدولي المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لفريق ليفربول أمام بورتو.
شاهد هدف فيرمينو
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