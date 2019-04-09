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شاهد.. فيرمينو يسجل هدف ليفربول الثاني في بورتو

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سجل البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف الثاني لفريق الإنجليزي، في شباك بورتو البرتغالي، خلال المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب أنفيلد رود، ضمن

منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة .

جاء الهدف في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول للمباراة،

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بعد أن سجل نابي كيتا الهدف الأول للريدز في الدقيقة الخامسة، لتصبح النتيجة تقدم ليفربول بهدفين دون رد.

وجاء الجناح الدولي المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لفريق ليفربول أمام بورتو.

شاهد هدف فيرمينو

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