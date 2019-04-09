مدرب الإسماعيلي قبل مباراة الجونة: لن نفرط في المربع الذهبي

قال محمد محسن أبوجريشة المدرب العام لفريق الإسماعيلي أن الفريق استعد لمواجهة الجونة مثل غيرها من المواجهات السابقة في بطولة الدوري حيث أن الهدف واحد وهو الوصول للمربع الذهبي، وأن الفريق يخوض جميع المباريات وكأنها مباريات كؤوس.

وأضاف أبوجريشة في تصريحات خاصة للوفد أن المنافس يقوده جهاز فني محترم بقيادة حمادة صدقي ويضم في صفوفه

لاعبين علي مستوي عالي وأصحاب أداء جيد ، وأوضح أن قائمة الفريق شهدت عودة إبراهيم عبد الخالق لاعب الارتكاز من الإصابة وأكد أبوجريشة أن عملية ضم الناشئين من أبناء النادي مستمرة ولكن اختيار التوقيت لضم هؤلاء اللاعبين هو الأهم وقال أن إبراهيم حسنمن مواليد 1999 هو ثالث المنضمين بعد أحمد أيمن ومحمد الضرف من مواليد 1997 ، وأوضح أبوجريشه أن قائمة الفريق ستشهد غياب ثلاثة لاعبين وهم محمد مجدي للإيقاف ، بجانب أسامة إبراهيم وعماد حمدي للإصابة .

ويلتقي الإسماعيلي مع الجونة غداً الأربعاء علي ملعب الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز الذي يحتل فيه الإسماعيلي المركز السابع من الترتيب العام برصيد 35 نقطة ويتبقي له ثلاث مواجهات مؤجلة