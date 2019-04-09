قال محمد محسن أبوجريشة المدرب العام لفريق الإسماعيلي أن الفريق استعد لمواجهة الجونة مثل غيرها من المواجهات السابقة في بطولة الدوري حيث أن الهدف واحد وهو الوصول للمربع الذهبي، وأن الفريق يخوض جميع المباريات وكأنها مباريات كؤوس.
وأضاف أبوجريشة في تصريحات خاصة للوفد أن المنافس يقوده جهاز فني محترم بقيادة حمادة صدقي ويضم في صفوفهلاعبين علي مستوي عالي وأصحاب أداء جيد ، وأوضح أن قائمة الفريق شهدت عودة إبراهيم عبد الخالق لاعب الارتكاز من الإصابة وأكد أبوجريشة أن عملية ضم الناشئين من أبناء النادي مستمرة ولكن اختيار التوقيت لضم هؤلاء اللاعبين هو الأهم وقال أن إبراهيم حسن
ويلتقي الإسماعيلي مع الجونة غداً الأربعاء علي ملعب الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز الذي يحتل فيه الإسماعيلي المركز السابع من الترتيب العام برصيد 35 نقطة ويتبقي له ثلاث مواجهات مؤجلة
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الإسماعيلي قبل مباراة الجونة: لن نفرط في المربع الذهبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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