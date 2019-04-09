شاهد.. أجويرو يهدر ركلة جزاء مانشستر سيتي أمام توتنهام

أهدر سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي ركلة جزاء لصالح فريقه أمام توتنهام هوتسبير، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ، ضمن منافسات ذهاب ربع

وتصدي لوريس حارس مرمي توتنهام للركلة الجزاء التي نفذها سيرجيو أجويرو في الدقيقة

13.

وكان رحيم ستيرلينج انطلق من منصف الملعب وتوغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد الكرة وترتطم بيد مدافع توتنهام ويحتسب على إثرها حكم المباراة ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي.

شاهد ركلة الجزاء :