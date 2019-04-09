وزارة الرياضة تنظم ندوة بالدقهلية تحت عنوان "صوتك مسئولية"

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية تحت رعاية الاستاذ رياض جمال الدين وكيل الوزارة مدير الشباب والرياضة بالدقهلية بالتعاون مع المجلس القومى للمراة فرع الدقهلية برعاية الدكتورة فرحة الشناوي مقررة المجلس القومي للمرأة فرع الدقهلية.

اليوم بمركز شباب مدينة المنصورة ندوة تحت شعار شارك صوتك مسئولية للتوعية بأهمية المشاركة بقري ومراكز محافظة الدقهلية ولمناقشة التعديلات الدستورية ونشر التوعية السياسية للسيدات والفتيات باهمية

المشاركة والنزول لابداء الراى.

وتناولت الندوه مناقشات هامه حول:

مفهوم ومواد التعديلات الدستورية وأهمية المشاركة السياسية من قبل المرأة.

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حضر الندوة وشارك فيها 350 سيدة وفتاة من السيدات والفتيات والاقباط وذوى الإعاقة وذلك لاهمية مشاركة المرأة والفتيات وذوى الاعاقة من اجل تعميق المشاركة والوقوف بجانب الوطن والاعلان عن المشاركة بفعالية من

جانب سيدات محافظة الدقهلية.

وذلك تحت اعداد وتنفيذ د. داليا الجنزورى عضو المجلس القومى للمراة بالدقهلية ومسئول البرلمان بمديرية الشباب والرياضة.

وحاضر في الندوة كل من : السيد مجدى زغلى مدير عام ادارة حى غرب

والسيده نجوى الدماصى المقرر المناوب للمجلس القومى والدكتورة داليا الجنزورى استاذ الصحة النفسية وعضو المجلس القومى للمراة فرع الدقهلية والدكتور رياض الرفاعى رئيس قسم التاريخ المعاصر بكلية الاداب جامعة المنصورة والدكتورة النائبة ماجدة نصر احمد عضو مجلس النواب لجنة التعليم ونائب رئيس جامعة المنصورة الاسبق.