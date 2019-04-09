ساري يرفع الراية البيضاء أمام ريال مدريد

رفع مدرب تشيلسي “ماوريسيو ساري” الراية البيضاء في رده على وسائل الإعلام بشأن العرض الضخم المقدم إلى نجم فريقه “إدين أزار” من جانب ريال مدريد، مؤكدًا صعوبة الاحتفاظ بالنجم البلجيكي.

ويعتقد ساري أن رحيل أزار خلال الصيف المقبل أمر قد يحدث، في حال قرر الجناح السريع خوض تجربة جديدة خارج إنجلترا.

وقال المدرب الإيطالي في تصريحاته لوسائل الإعلام: “نعم، من الصعب إيجاد لاعب أخر مثله، لا يمكنني فعل شيء، النادي يتفق معي في هذا”.

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وأضاف “إذا رغب في البقاء فليبقى، ولكن إذا كان أزار يرغب في خوض تجربة جديدة سيكون من الصعب الاحتفاظ به هنا”.

واعترف المدرب الإيطالي أن رحيل هازارد سيضعف تشيلسي، وقال: “نحن نسعى لأن نكون أحد أفضل أندية إنجلترا ومن ثم أوروبا، ولكن أعتقد أن علي أن أحترم قرار أزار إذا أراد الرحيل، المبلغ المعروض فيه قليل ولا يعبر عن قيمته الحقيقية”.

وأشاد ساري بالأداء الذي ظهر به النجم البلجيكي في المباراة التي فاز بها تشيلسي 2 /صفر على ويست هام أمس الاثنين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث افتتح هازارد التسجيل بهدف رائع وقتل المباراة بالهدف الثاني في الوقت الذي كان فريق المطارق على مقربة من إدراك التعادل.

وختم ساري قائلا: “عندما يكون لديك لاعب بهذا المستوى مثل ايدن هازارد تدرك أنه بإمكانه أن يقوم بأشياء مختلفة، المرور من أربعة لاعبين ليس سهلاً”.