القبض على أتعس صفقات كونتي في تشيلسي في حالة مؤسفة!

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ألقت الشرطة البريطانية القبض على لاعب الوسط الدولي الإنجليزي “داني درينكووتر” بعد ضبطه مخموراً أثناء قيادة سيارته قبل ساعات من مباراة تشيلسي أمام وست هام يونايتد التي جرت مساء يوم الإثنين على ملعب ستامفورد بريدج في البريميرليج.
ولا يعيش داني درينكووتر حياة سعيدة منذ أن ترك ناديه السابق “ليستر سيتي” للانضمام لصفوف تشيلسي في صيف 2017، فقد تحول إلى مُجرد لاعب على دكة بدلاء أسود غرب لندن، بعد سنة واحدة من تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي مع الثعالب.
ويبدو أن اللاعب نادم على تلك الخطوة وبدأ يحتسي الخمور بصفة دائمة بالتزامن مع غيابه الدائم عن التشكيل الأساسي في ظل تألق الإيطالي جورجينيو الذي جاء مع المدرب الجديد “ماوريسيو ساري” من نابولي في صيف 2018.
وقال بيان الشرطة البريطانية، لاعب تشيلسي اصطدم بسيارة أخرى فجر يوم الاثنين، وهو ما أدى إلى إصابة سيدتين ورجل بجروح مختلفة وقد تم نقل جميع هؤلاء إلى المستشفى.
وسيتعين على اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا المثول أمام القضاء في الثالث عشر من مايو المقبل، حيث من المتوقع أن يتم فرض غرامة مالية كبيرة عليه، إلى جانب منعه من القيادة لمدة ستة أشهر على الأقل.
القطعة الأساسية في فريق ليستر سيتي الذي توج بالبريميير ليج في 2016 انتقل نظير 40 مليون يورو لتشيلسي، مع ذلك دوره كان ضئيل للغاية سواء مع كونتي أو ساري، وشارك بالكاد هذا الموسم في مباراة واحدة.
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