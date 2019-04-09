عثمان ديمبيلي يعوض مالك منزله القديم بـ 10 آلاف يورو

قالت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الثلاثاء، أن اللاعب الدولي الفرنسي “عثمان ديمبيلي” سدد مبلغ 10 ألاف يورو للحكومة الألمانية، بسبب الحالة المزرية التي ترك عليها منزله بمدينة دورتموند الألمانية قبل إلتحاقه بصفوف العملاق الكتالوني “برشلونة” في صيف 2017.

على راتب سنوي 12 مليون يورو من برشلونة، ما يعني أنه حصل على خمسة أضعاف ما كان يتقاضاه أثناء تواجده في بوروسيا دورتموند، حيث كان يكسب 2.4 مليون يورو في السنة، وهو مبلغ مميز يمكنه من دفع كل الفواتير المتأخرة عليه، لكنه لم يفعل.

وأوضحت صحيفة “بيلد” الألمانية أن صاحب المنزل الذي كان يقطن فيه ديمبيلي في دورتموند، رفع دعوى قضائية ضد اللاعب في الحكومة الألمانية.

وطالب اللاعب بدفع مبلغ 21 ألف يورو بسبب تأخره في تسديد الإيجار الشهري، بالإضافة إلى الأضرار التي تسبب فيها بالمنزل.

وتوصل صاحب المنزل في النهاية إلى اتفاق ودي مع محامي النجم الفرنسي لتخفيض التعويض المطلوب إلى 10 آلاف يورو.

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وأشار صاحب المنزل، ويُدعى “جيرد فايسنبرج”، والبالغ من العمر 72 عامًا، إلى أن منزله كان يعج بالرائحة الكريهة وأن مصارف المياه كانت كلها مسدودة وأنه اُضطر للاستعانة بأحد الفنيين لإصلاح تلك الأضرار الجسيمة.

وأوضح جيرد فايسنبرج في حديثه لصحيفة بيلد: “كانت هناك رائحة كريهة في المنزل كله. الحمام كان في وضع سيء للغاية، وعامل الصيانة وجد قطعة من الحجر في المرحاض”.

وأضاف “الأمور كانت صعبة للغاية عندما دخلنا إلى المنزل، لم نكن نعرف كيف نتخلص من القمامة التي كانت ملقاة في الحديقة”.

وأكمل فايسنبرج الذي قام بتقديم شكوى للقضاء ضد ديمبلي في نوفمبر الماضي، قائلا: “كانت هناك قمامة في كل مكان، كان هناك أطعمة عفنة في المبرد وداخل الخزانات والعديد من الأكياس البلاستيكية القديمة”.

وختم بقوله عن نجم برشلونة “وجدنا خلف باب الدخول العديد من الفواتير التي لم يسددها عثمان ديمبيلي. يبدو أنني لست المخدوع الوحيد”.

المثير في الأمر، وصول تكلفة انتقال عثمان ديمبيلي إلى برشلونة لـ 105 مليون يورو، ودفعت إدارة البرسا 70 مليونًا كدفعة أولى في شهر سبتمبر 2017، وفي يوليو 2018 سددت الدفعة الثانية والتي وصلت لخمسة ملايين يورو.