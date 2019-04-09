تغريم مارادونا بسبب ترامب وإهداء انتصار إلى رئيس فنزويلا

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد المكسيكي لكرة القدم، تغريمها للمدرب الأرجنتيني “دييجو مارادونا” لدعمه رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وانتقاده للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال بيان للجنة “تقرر تغريم المدير الفني لنادي دورادوس دي سينالوا (دييجو أرماندو مارادونا) لانتهاكه المادتين 7 و11 من اللائحة الأخلاقية للاتحاد المكسيكي لكرة القدم”.

وكان أسطورة كرة القدم الأرجنتينية قد صرح عقب انتهاء مباراة لفريقه الأسبوع الماضي والتي فاز فيها على تامبيكو “أود أن أهدي الفوز لنيكولاس مادورو وكل شعب فنزويلا الذي يعاني بسبب الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتقد أنها شرطة العالم، فقط لأن لديهم أكبر قنبلة على الأرض”.

وأضاف “يعتقدون (الأمريكان) أنهم يستطيعون دهسنا، لكن هذا لن يحدث معنا، فلن يستطيع هذا الطاغية الذي عينوه رئيسًا (ترامب) أن يشترينا”.

وتحظر قوانين الأخلاقيات بالاتحاد المكسيكي لكرة القدم، على كافة أعضائه، الإدلاء بتعليقات سياسية في أي حدث رياضي مكسيكي.

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وكان مارادونا قد أبدى دعمه لرئيس فنزويلا (مادورو) في أوائل العام الجاري بعدما حلف اليمين الدستوري لفترة رئاسية جديدة.

ونشر دييجو صوره له مع الرئيس الفنزويلي عبر حسابه الرسمي على (إنستجرام) ملحقة برسالة نصها: “فنزويلا ستفوز رغم أنف الخونة والإمبريالية الذين يريدون حكمها”.

وتابع “هوجو شافيز يرسم لنا الطريق وهذا الطريق هو نيكولاس مادورو، الذي فقط يريد الأفضل للبلاد”.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية تفاقمت في أوائل العام الجاري بعد إعلان رئيس البرلمان، خوان جوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا لاعتباره أن مادورو اغتصب السلطة.

وفاز مادورو في مايو/آيار من العام الماضي في انتخابات رئاسية مثيرة للجدل لم تشارك فيها المعارضة ووصفت بـ”المزورة”.