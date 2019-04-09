رياضة | أتلتيكو مدريد يقترب من خطف صفقة الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتلتيكو مدريد يقترب من خطف صفقة الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة نادي أتلتيكو مدريد في التعاقد مع مهاجم إنتر ميلان ماورو إيكاردي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب نادي أتلتيكو مدريد في التعاقد مع ماورو إيكاردي لقيادة هجوم الفريق، كما أن مسؤولي النادي بقيادة التشولو سيميوني يريدون مهاجم بمواصفات الارجنتيني لتحقيق جميع الأهداف في الموسم المقبل.

وأشارا التقارير إلى أن أتليتكو مدريد جاهز أيضاً لتقديم 70 مليون يورو لنادي إنتر ميلان من أجل إيكاردي، كما أن زوجته واندا نارا سعيدة للغاية بعرض الأتلتيكو والعمل مع المتميز ييجو سيميوني.

وكان إيكاردي ضمن أهداف ريال مدريد في الفترة الماضية إلا إدارة الإنتر تريد تجديد عقده ودخلت في أزمة مع وكيلة أعماله وزوجته واندا نارا.