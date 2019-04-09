رياضة | ريال مدريد يفاوض مهاجم قرطبة

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كشفت تقارير إسبانية عن اهتمام نادي ريال مدريد بالتعاقد مع مهاجم قرطبة أندريس مارتين صاحب الـ 19 عامًا ويلعب لصالح كاستيا قرطبة المتجه إلى الهبوط.

وأشارت إلى أن النادي الذي يلعب له مارتين مجبر على بيعه ولم يقرر ريال مدريد ما إذا كان يجب دفع الشرط الجزائي 5 مليون يورو أو التعاقد معه على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.