رياضة | ريال مدريد يفاوض مهاجم قرطبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يفاوض مهاجم قرطبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير إسبانية عن اهتمام نادي ريال مدريد بالتعاقد مع مهاجم قرطبة أندريس مارتين صاحب الـ 19 عامًا ويلعب لصالح كاستيا قرطبة المتجه إلى الهبوط.
وأشارت إلى أن النادي الذي يلعب له مارتين مجبر على بيعه ولم يقرر ريال مدريد ما إذا كان يجب دفع الشرط الجزائي 5 مليون يورو أو التعاقد معه على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.
ويحتاج نادي ريال مدريد للتعاقد مع مهاجم خلال الضيف القادم رغم أن الإدارة شبه جددت الثقة في مهاجمها الفرنسي كريم بنزيما نظراً لمستواه في الفترة الحالية.
ويذكر فأن زين الدين زيدان كان قد حدد عدد من اللاعبين للتعاقد معه خلال الصيف من ببنهم هاري كين مهاجم توتنهام وروبرتو فيرمينو وساديو ماني ومارو إيكاردي ولو يوفيتش مهاجم فرانكفورت.