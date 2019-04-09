رياضة | فيرمينو يواصل التألق مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيرمينو يواصل التألق مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح اللاعب البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في تسجيل هدفا في شباك منافسه فريق بورتو البرتغالي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وشارك روبرتو فيرمينو بشكل مباشر في 12 هدفًا خلال 11 مباراة له في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد لفريق ليفربول، حيث سجل سبعة أهداف وصنع 5 أهداف لزملائه.