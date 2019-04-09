رياضة | محمد حمزة يتوج ببرونزية العالم للشباب لسلاح الشيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد حمزة يتوج ببرونزية العالم للشباب لسلاح الشيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل اللاعب الواعد محمد حمزة على الميدالية البرونزية فى منافسات بطولة العالم لسلاح الشيش المقامة حاليا بمدينة توران البولندية .

ونجح لاعبنا المصنف رابعا على البطولة فى التأهل إلى المربع الذهبى لكنه خسر أمام المصنف الاول الروسي كيريل بورداشيف بصعوبة 12 /15 ليحقق المركز الثالث على العالم والميدالية البرونزية .

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وقدم رئيس البعثة ورئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى التهنئة الى اللاعب بعدما استطاع تحقيق هذا الإنجاز.

واشاد الحسينى بأداء اللاعب محمد حمزة والذى كان قريبا من الحصول على أى من المركزين الأول أو الثانى مؤكدا انه ينتظره مستقبل باهر فى اللعبة .