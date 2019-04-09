رياضة | فوز اعتباري لعاملين غارب على الأقصر يؤهله لنهائى قطاعات97

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز اعتباري لعاملين غارب على الأقصر يؤهله لنهائى قطاعات97 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق نادي العاملين بغارب، فوزاً اعتبارا، على نظيره فريق نادي الشعب بالأقصر، عقب انسحاب الأخير من المباراة الختامية لدوري قطاعات97، والتي كان من المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، بملعب الأول، ليأتي اسحاب الأخير وعدم حضوره اللقاء، لاتحتسب النتيجة صفر_2،لصالح فريق العاملين.

به االفوز، يصل فريق العاملين، للنقطة7، متصدرا المجموعة، ويتأهل الفريق للمباراة النهائية، ومواجهة فريق نادي الألومنيوم، بطل المجموعة الأولى، على كأس بطل دورى قطاعات جنوب الصعيد لمواليد 97، للموسم2018_2019.

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية، عقب انتهاء مباراة اليوم، كالاتي

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الأول عاملين غارب 7نقاط

الثاني الشعب بالأقصر 6نقاط

الثالث كيما اسوان 3نقاط