رياضة | لوريس يدخل تاريخ توتنهام من أبواب الوايت هارت لين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوريس يدخل تاريخ توتنهام من أبواب الوايت هارت لين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الحارس الفرنسي في تسجيل رقما تاريخيا مع ناديه توتنهام هوتسبير، في المباراة التي تجمع بين فريقه ونادي مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وتصدى لوريس لضربة جزاء من الأرجنتيني سيرجو أجويرو في الدقيقة العاشرة من المباراة، واصبح أول حارس مرمى يتصدى لضربة جزاء في ملعب الوايت هارت لين الجديد لتوتنهام.