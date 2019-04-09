رياضة | اتحاد جدة يخطف فوزا مثيرا من لوكوموتيف الأوزبكي بدوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد جدة يخطف فوزا مثيرا من لوكوموتيف الأوزبكي بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف نادي الاتحاد السعودي فوزاً صعباً على ضيفه لوكوموتيف الأوزبكي 2-2 يوم الثلاثاء على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2019.

وسجل ناصر الشمراني (48 من ضربة جزاء) وفهد المولد (50 و90+4 من ضربة جزاء) أهداف الاتحاد، في حين أحرز جامشيد اسكندروف (70) وفيليب راجيفاتش (82) هدفي لوكوموتيف.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً فوز الوحدة الإماراتي خارج ملعبه على الريان القطري 2-1 على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة.

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ويتصدر الوحدة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام الاتحاد، مقابل 3 نقاط لكل من السد ولوكوموتيف.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم 22 نيسان/أبريل الجاري، حيث يلتقي لوكوموتيف مع الاتحاد في طشقند، والوحدة مع الريان في أبو ظبي.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الاتحاد على الريان 5-1 في جدة ولوكوموتيف على الوحدة 2-0 في طشقند، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الوحدة على الاتحاد 4-1 في أبو ظبي والريان على لوكوموتيف 2-1 في الدوحة.

ويشار إلى أن الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة يحصلان على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16.