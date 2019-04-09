رياضة | 3 لاعبين في خطر قبل معركة برشلونة واليونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 لاعبين في خطر قبل معركة برشلونة واليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم غد الأربعاء في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستقبل مانشستر يونايتد نظيره برشلونة على ملعب الأولد ترافورد معقل الشياطين الحمر بحثاُ عن تحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض لقاء العودة في الكامب نو.

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ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن مدافع برشلونة سيميدو يواجه خطر الغياب عن موقعة الفريق في الإياب أمام اليونايتد حال حصوله على بطاقة صفراء جديدة يوم غد.

كما اشارت الصحيفة، إلى أن ثنائي مانشستر يونايتد لوك شو وفالنسيا يواجهان نفس مصير مدافع برشلونة لوك شو حال حصولهم على البطاقة الصفراء في الأولد ترافورد.

الجدير بالذكر أن برشلونة سيواجه مانشستر يونايتد في ملعب الكامب نو يوم 16 من الشهر الجاري، ويسعي الفريقيان لتحقيق نتيجة إيجابية في معركة الغد.