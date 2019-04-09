رياضة | طنطا يواجه سيدي سالم لحسم الصعود للأضواء

يستضيف فريق سيدي سالم بقيادة محسن محمود، الهابط رسميا لدوري القسم الثالث، نظيره طنطا الذي يسعي لحسم بطاقة الصعود للدوري الممتاز، يوم الخميس المقبل بالجولة 25 "قبل الختامية" للمجموعة الثالثة بحري من بدوري القسم الثاني، والتي ستقام علي أستاد كفر الشيخ في الثالثة عصرا.

يخوض طنطا المباراة متصدرا المجموعة برصيد 46 نقطة، أملا في أقتناص الثلاث نقاط للصعود لدوري الأضواء، فقط التعادل يضمن لطنطا الصعود رسميا، شارك طنطا في 24 لقاء، حقق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 10 مواجهات، وتلقي الهزيمة في مباراتين فقط، وسجل 24 هدفا، وسكن شباكه 12 هدفا.

بينما يأتي سيدي سالم في المركز الأخير برصيد 8 نقاط، وسيشارك في دوري القسم الثالث الموسم المقبل بعد هبوطه رسميا مع فريق مركز شباب تلا، وخلال ال24 مباراة، فاز سيدي سالم في مباراة وحيدة فقط، وتعادل في 5 مواجهات، وتلقي الهزيمة في 18 مباراة، سجل 14 هدفا، وسكن شباكه 44 هدفا.