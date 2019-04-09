رياضة | إنبي يكشف حقيقة معاقبة رامي صبري بسبب دعم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنبي يكشف حقيقة معاقبة رامي صبري بسبب دعم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف علاء خشب رئيس نادي إنبي حقيقة توقيع عقوبة مالية على رامي صبري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البترولي بسبب ما بدر منه ونشر صورة عبر حسابه على فيسبوك وهو يرتدي قميص الأهلي لدعم الفريق الأحمر في إياب دور الـ٨ لدوري أبطال افريقيا.

وقال خشب في تصريحات خاصة " لم ولن نوقع عقوبة على رامي صبري واللاعب لم يرتكب أي خطأ".

وتابع "الأهلي في مهمة إفريقية ويلعب بإسم مصر وياريت باقي اللاعبين ينتهجوا بنفس طريق رامي صبري ودعم الأندية التي تشارك قاريا".

وواصل " تلك الأنباء في هذا التوقيت هدفها تشتيت ذهن اللاعبين لكننا نحاول الحفاظ على تركيزهم".