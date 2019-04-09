رياضة | مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر اليوم الثلاثاء 9 - 4 - 2019 (تغطية مباشرة) UEFA Champions

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر اليوم الثلاثاء 9 - 4 - 2019 (تغطية مباشرة) UEFA Champions والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع يلا شوت الجديد خدمة مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أسفرت قرعة ربع النهائي عن عدة مباريات قوية، فبجانب لقاء ليفربول وبورتو أوقعت القرعة مانشستر يونايتد في مواجهة برشلونة ومانشستر سيتي في مواجهة توتنهام في مواجهة إنجليزية خالصة، كما أوقعت القرعة فريق أياكس الذي أقصى ريال مدريد في مواجهة بطل إيطاليا فريق يوفنتوس الذي أقصى أتلتيكو مدريد، ويدخل ليفربول مواجهة بورتو بعدما تخطى العملاق البافاري بايرن ميونخ في الدور ثمن النهائي من البطولة.

حيث انتهت مباراة الذهاب بين ليفربول وبايرن ميونخ بالتعادل السلبي على أرضية ملعب آنفيلد، وفي مباراة العودة استطاع فريق ليفربول الانتصار بنتيجة 3-1 في معقل الفريق الألماني، وشهد اللقاء تألق السنغالي ساديو ماني الذي سجل هدفين وفان دايك أحرز الهدف الثالث، أما فريق بورتو فقد وصل إلى الدور ربع النهائي بعدما تخطى فريق روما في الدور ثمن النهائي، حيث خسر الفريق البرتغالي في مباراة الذهاب بروما بنتيجة 2-1، قبل أن ينتصر في مباراة الإياب بنتيجة 3-1، في لقاء شهد التمديد إلى الأوقات الإضافية بعد أن انتهى وقت المباراة الأصلي بتقدم بورتو بنتيجة 2-1 قبل أن يسجل الفريق البرتغالي الهدف الثالث في الشوط الإضافي الثاني من ضربة جزاء.

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توقيت مباراة ليفربول وبورتو

بث مباشر مباراة ليفربول وبورتو من المقرر أن يستضيف ليفربول نظيره بورتو في الأوقات التالية: 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، 9:00 مساءً بتوقيت مصر، 9:00 مساءً بتوقيت فلسطين، 9:00 مساءً بتوقيت الأردن، 9:00 مساءً بتوقيت سوريا، 9:00 مساءً بتوقيت لبنان، 9:00 مساءً بتوقيت العراق، 9:00 مساءً بتوقيت السودان، 10:00 مساءً بتوقيت اليمن، 9:00 مساءً بتوقيت ليبيا، 8:00 مساءً بتوقيت تونس، 8:00 مساءً بتوقيت الجزائر، 8:00 مساءً بتوقيت المغرب، 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، 10:00 مساءً بتوقيت البحرين، 11:00 مساءً بتوقيت سلطنة عُمان، 10:00 مساءً بتوقيت الكويت، 10:00 مساءً بتوقيت قطر، 7:00 مساءً بتوقيت موريتانيا، 10:00 مساءً بتوقيت جزر القمر، 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش GMT.