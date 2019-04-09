رياضة | الأهلي السعودي يسقط أمام بيرسيبوليس الإيراني بدوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي السعودي يسقط أمام بيرسيبوليس الإيراني بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز نادي بيرسيبوليس الإيراني على الأهلي السعودي 2-0 يوم الاثنين على ستاد الوصل في دبي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2019.

وسجل شجاعي خليل زاده (18) وعلي عليبور (48) هدفي الفوز لصالح بيرسيبوليس.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً تعادل باختاكور الأوزبكي مع ضيفه السد القطري 2-2 على ستاد باختاكور في طشقند.

وحافظ باختاكور على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من السد وبيرسيبوليس و3 للأهلي.