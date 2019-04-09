رياضة | توتنهام بالقوة الضاربة أمام مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام بالقوة الضاربة أمام مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، التشكيل الذي سوف يخوض به مواجهة مانشستر سيتي ، في دوري أبطال أوروبا توتنهام يستقبل نظيره مانشستر سيتي في إطار مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الثلاثاء. وجاء تشكيل السبيرز على النحو التالي: في حراسة المرمى: لوريس. Advertisements في خط الدفاع: تريبيير وألديرفيريلد وروز وفيرتونخين. في خط الوسط: سيسوكو وإريكسن وديلي ألي ووينكس. في خط الهجوم: سون هيونج مين وكين.

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