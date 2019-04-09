رياضة | الوحدة الإماراتي يقهر الريان القطري بدوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوحدة الإماراتي يقهر الريان القطري بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز نادي الوحدة الإماراتي خارج ملعبه على الريان القطري 2-1 يوم الثلاثاء على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2019.

وتقدم الريان عبر هدف غيلمين ريفاس في الدقيقة 52، قبل أن يرد الوحدة بهدفين عن طريق سيباستيان تاغليابوي (67) وليوناردو (90+3 من ضربة جزاء).

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً الاتحاد السعودي مع ضيفه لوكوموتيف الأوزبكي على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وانفرد الوحدة مؤقتاً في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 3 نقاط من مباراتين لكل من الاتحاد ولوكوموتيف ومن ثلاث مباريات للريان.