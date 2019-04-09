اونلاين | رابط قناة مفتوحة.. مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر يلا شوت ليفربول beIN 7sry كورة ستار

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بث مباشر مباراة ليفربول وبورتو يلا شوت كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر كورة لايف يوتيوب ليفربول مباشر كورة أون لاين الاسطورة بدون تقطيع، متابعي بطولة دوري أبطال اوروبا على موعد مرتقب وكبير اليوم في بداية دور الثمانية حين يستضيف فريق ليفربول على ملعب الأنفيلد فريق بورتو في مواجهة مرتقبة ومن العيار الثقيل حيث يسعى الريدز من خلالها لتحقيق مكسب بعدد وافر من الأهداف ليسهل من مهمة اللاعبين في مباراة العودة.

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وتنطلق مباراة ذهاب دور الثمانية بين ليفربول وبورتو اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة والتاسعة بتوقيت القاهرة، وكان ليفربول قد صعد لهذا الدور بعد اقصاؤه لفريق بايرن ميونخ على أرضه ووسط جماهيره حين تغلب عليه بثلاثية بعد تعدلهم السلبي على ملعب ليفربول.

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رابط مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر كورة أون لاين، ليفربول وبورتو بث مباشر يلا شوت لايف liverpool الاسطورة بث مباشر ليفربول وبورتو، وقد أكد لاعب ليفربول وعملاق دفاعه فان دايك على صعوبة تلك المباراة بالرغم من أن البعض يقارن بينها وبين تلك المباراة التي جمعت بين الفريقين في نفس البطولة من الموسم الماضي، ولكنه تحدث حول مدى التركيز الذي سيتخذه لاعبي فريقه في هذا اللقاء لأن بورتو سيدخل المباراة بدون تكرار الأخطاء التي حدثت سابقا وهو ما يزيد من صعوبتها.

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تشكيل ليفربول:

أليسون بيكر- جيمس ميلنر- فيرجيل فان دايك- ديان لوفرين- ترينت ألكسندر أرنولد-فابينو- نابي كيتا- جوردان هندرسون- صلاح- ماني- فيرمينو ودقائق على بداية اللقاء

بدأت المباراة بهجوم كبير من لاعبي ليفربول حتى في الدقيقة الخامسة ينجح الريدز في هز شباك بورتو بعد تمريرة من ماني لفيرمينو وتسديدة من نابي كيتا والهدف الأول

مرور ربع ساعة من اللقاء والليفر يتقدم بهدف كيتا المبكر، بورتو يحاول الخروج من منطقته ومباغتة دفاع الريدز ولكن الريدز في حالة ذهنية عالية وهم الأقرب للتسجيل مرة أخرى

الدقيقة 22: صلاح يهدر انفراد بجوار القائم، وليفربول يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 26 من اللقاء عن طريق فيرمينو بعد تمريرة رائعة عرضية أرضية

نهاية الشوط الأول من المباراة وليفربول في شوط أول مثالي يتقدم بهدفين مقابل لاشئ